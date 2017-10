AS Roma - Chelsea

Verbeek: 'Jammer dat mijn vader dit niet meer meekrijgt'

30 oktober ENSCHEDE - Gertjan Verbeek blikte tijdens de persconferentie rondom de contract ondertekening uitgebreid terug op zijn jeugd in Enschede. De trainer was als kind supporter van FC Twente en vind het vooral jammer dat zijn vader niet meer mee heeft mogen maken dat hij er nu trainer is geworden.