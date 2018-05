AS Roma mist Strootman in return tegen Liverpool

Kevin Strootman mist de tweede wedstrijd van AS Roma tegen Liverpool in de halve finale van de Champions League. De middenvelder heeft te veel last van een ribblessure, vorige week opgelopen tijdens het eerste duel op Anfield (5-2).

Strootman, die afgelopen weekeinde al ontbrak in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Chievo Verona, behoort niet tot de selectie van 21 man voor de return.

,,Het is erg vervelend dat hij nu geblesseerd is", zei trainer Eusebio Di Francesco van AS Roma. Rick Karsdorp ontbreekt al geruime tijd bij de Italiaanse club vanwege een zware knieblessure. De Argentijnse aanvaller Diego Perotti, die vorige week uit een strafschop de tweede treffer van Roma voor zijn rekening nam, is ook niet fit genoeg om te spelen tegen Liverpool.

AS Roma staat voor de zware opgave om een achterstand van 5-2 goed te maken. De nummer drie van de Serie A put echter moed uit de kwartfinale, toen het voor eigen publiek FC Barcelona met 3-0 wist te verrassen, precies genoeg om de nederlaag van 4-1 in Camp Nou weg te poetsen.

,,Barcelona en Liverpool laten zich niet vergelijken", zei trainer Di Francesco. ,,Liverpool speelt veel directer. Maar onze ambitie is nog steeds om de finale in Kiev te bereiken. Hopelijk kunnen we met de steun van 70.000 toeschouwers opnieuw een mooie comeback maken."