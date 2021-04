Asgreen klopt Van der Poel in de sprint: ‘Ik bleef in zijn wiel en sloeg op het juiste moment toe’

,,Ik voelde me goed, ook in de laatste kilometers. Ik vertrouwde op mijn sprint. Op een kilometer van de streep hoorde ik dat we nog 30 seconden voorsprong hadden op de achtervolgers. Ik besloot toen in zijn wiel te blijven en hoopte in de sprint toe te slaan. Geweldig dat dat gelukt is, want het was een hele zware race. We zaten beide op ons limiet. De marges waren heel klein.”



24 jaar na Rolf Sørensen (1997) kent de Ronde van Vlaanderen daarmee weer een Deense winnaar. ,,Ik ben zo blij dat ik het zo kon afmaken. Ik had pas nog contact met Rolf en hij vertelde mij al dat ik ook de Ronde van Vlaanderen kon winnen.”