Asgreen verslaat Stuyven in Duitsland, Slagter vijfde

Verstappen start van derde startrij: ‘Spa en Monza moet ik even doorkomen’

18:22 Geplaagd door motorproblemen kwam Max Verstappen niet verder dan P5 in de kwalificatie op Spa. Tegelijkertijd had hij ook niet veel hogere verwachtingen. ,,Tijdens mijn vakantie besefte ik al wel dat het hier niet zoals in Hongarije zou gaan.‘’