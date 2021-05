Asgreen wint tijdrit Algarve, Hayter blijft leider ondanks val

Mirjam Pol uit Borne als navigator naast buggyrij­der Kees Koolen

7 mei BORNE- Mirjam Pol uit Borne doet dit jaar met Kees Koolen mee aan het World Cup Cross Country Rally. Koolen bestuurt de buggy, Pol is de navigator. De eerste wedstrijd in het wereldkampioenschap is de Andalusia Rally (Spanje), van 12 mei tot en met 16 mei.