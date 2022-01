Ashleigh Barty en Danielle Collins soeverein naar finale bij Australian Open

Ashleigh Barty en Danielle Collins hebben zich overtuigend geplaatst voor de finale van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld liet de Amerikaanse Madison Keys met 6-1 6-3 kansloos. Barty is de eerste Australische tennisster in de eindstrijd van de Australian Open sinds Wendy Turnbull in 1980. De Amerikaanse Collins rekende in twee sets af met de POoolse Iga Swiatek: 6-4, 6-1.

De 25-jarige Barty, die het na 62 minuten op haar eerste matchpoint afmaakte, is in Melbourne nog zonder setverlies. Ze heeft op weg naar de eindstrijd pas 21 games verloren en stond in zes duels pas 6 uur en 6 minuten op de baan.

Barty brak Keys (26) meteen in de openingsgame en ze dwong de Amerikaanse met haar afwisselende spel tot veel onnodige fouten. Waar Keys in de vorige rondes indruk maakte met haar aanvallende spel, produceerde de nummer 51 van de wereld nu veel afzwaaiers.



Bij 2-2 in de tweede set kreeg Keys een breakpoint maar dat wist ze niet te benutten. Barty drukte vervolgens door en serveerde het duel eenvoudig uit.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © REUTERS ,,Het is ongelooflijk. Ik hou van dit toernooi. Als Aussies worden we zo goed aangemoedigd in onze ‘achtertuin’. En nu krijg ik de kans om voor een titel te spelen, geweldig”, zei Barty tijdens haar oncourtinterview.

Op het grandslamtoernooi in eigen land kan Barty haar derde grandslamtitel pakken. Ze was in 2019 de beste op Roland Garros en won vorig jaar Wimbledon. In Melbourne treft ze zaterdag de Amerikaanse Danielle Collins, die veel te strek was voor Iga Swiatek. In 78 minuten werd het 6-4 6-1. De nummer 30 van de wereld stond nooit eerder in de eindstrijd van een grand slam.

Drie jaar geleden beleefde Collins haar doorbraak door op de Australian Open tot ieders verbazing door te dringen tot de laatste vier. Ze werd toen in de halve finales gestuit door de Tsjechische Petra Kvitova. Na iets meer dan vijf kwartier maakte Collins het af met een verwoestende backhand, die de Poolse te machtig was. In de tweede set werd Swiatek ‘overpowered’ door haar opponente, die de ene na de andere winner produceerde. In totaal sloeg ze liefst 27 winners, waaronder 7 met haar return. Ze noteerde 13 onnodige fouten.

Volledig scherm Danielle Collins. © AFP

,,Ik kan niet blijer zijn en het voelt geweldig”, zei Collins (28) na het bereiken van de finale. ,,Ik denk terug aan de reis hiernaartoe, al het harde werken, de vroege ochtendtrainingen met mijn vader, voor school. Het is ongelooflijk.”

Eind 2019 werd bij Collins reuma geconstateerd, maar ze kwam knap terug. ,,Ik ben ondertussen begonnen met een behandeling en ik ga deze uitdaging aan. Iedere dag dat je gezond bent, is een gift. Ik ben voor 100 procent gemotiveerd om te vechten, op en naast de baan”, schreef ze toen. In 2020 haalde ze de kwartfinales op Roland Garros, maar verder kwam ze nergens voorbij de derde ronde.

