Aspinall gelooft in WK-titel: ‘Van Gerwen vroeg mij met hem te trainen’

Eerder op de avond plaatste Nathan Aspinall zich als eerste voor de kwartfinale. De Engelsman, die vorig jaar debuteerde op het WK met een plek in de halve finale, klopte Gary Anderson na een heerlijke dartskraker. Aspinall kan mogelijk in de halve finale Michael van Gerwen tegenkomen. Hij vindt zelf dat hij inmiddels bij de wereldtop behoort, zo vertelde hij na zijn overwinning op Anderson. The Asp was zo trots als een pauw dat Van Gerwen hem had gevraagd om samen te trainen op de dag van de wedstrijd. ,,Dat is voor mij ook een bewijs dat ik erbij hoor. Hij vraagt natuurlijk niet zomaar iedereen.”



Aspinall denkt dat hij in staat is om nu wereldkampioen te worden. ,,Ik heb dit jaar de UK Open gewonnen, de Vegas Desert Classic... Waarom dan het WK niet? Degene die mij wil verslaan zal een heel hoog niveau moeten halen.”