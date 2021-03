Assistent-trainer Peter Reekers vertrekt bij Heracles

ALMELO - Assistent-trainer Peter Reekers (39) verlaat Heracles na dit seizoen. Hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Reekers is sinds 2014 assistent-trainer bij de Almelose club. Zijn contract loopt dit seizoen af. „Ik denk dat dit een goed moment is om verder te kijken.”

Peter Reekers is al vele jaren aan Heracles verbonden. Van 2000 tot 2007 en van 2009 tot 2011 was hij als speler actief bij de Almelose club, waarmee hij in 2005 kampioen werd van de eerste divisie. Sinds 2014 is hij er assistent-trainer.

Blijven ontwikkelen

„Natuurlijk is het jammer om Heracles na al die jaren achter me te laten”, zegt Reekers over het gezamenlijke besluit. „Maar ik ben na zes jaar assistent-trainerschap op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik denk dat dit een goed moment is om verder te kijken. Dankzij Heracles heb ik mooie stappen in het trainersvak kunnen zetten. Na dit seizoen is het tijd voor een passend vervolg. Ik ga er met de staf en spelers de komende maanden alles aan doen deze fase bij Heracles Almelo goed af te sluiten.”

Elkaar weerzien

Technisch directeur Tim Gilissen: „Peter heeft zich door de jaren heen goed ontwikkeld als trainer. Als assistent-trainer heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de prestaties van de laatste jaren en de ontwikkeling van veel spelers. Hij gaf leiding aan ons tweede elftal, maakt sinds 2019 deel uit van de technische staf van Jong Oranje en heeft succesvol zijn opleiding UEFA Pro afgerond. We hebben het gehad over het vervolg van zijn carrière als trainer. In dat kader is het goed dat hij zijn horizon wil verbreden. Voor nu nemen we afscheid, maar wie weet zien we elkaar in de toekomst weer.”