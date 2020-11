Astana krijgt eerste buitenlandse hoofdsponsor en wordt Astana-Premier Tech

Luis Suárez: ‘Moest accepteren dat Barcelona me niet nodig had’

11:13 Met vijf goals in zijn eerste zes duel is Luis Suárez uitstekend begonnen bij Atlético Madrid. Toch betreurt de Uruguayaan nog altijd dat hij deze zomer moest vertrekken bij Barcelona, zo laat hij weten in een interview met Marca. ,,Ik was verdrietig en gekwetst door de manier waarop ik wegging.’’