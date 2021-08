Aston Martin tekent beroep aan tegen diskwalificatie Vettel in Hongarije

De FIA stelde in Boedapest dat het team verscheidene keren heeft geprobeerd de vereiste hoeveelheid brandstof (1 liter) uit de wagen te halen voor de controle op de bestanddelen ‘maar het was slechts mogelijk er 0,3 liter uit te pompen’. Aston Martin diende een protest in omdat uit de eigen technische gegevens is gebleken dat er nog 1,74 liter in de tank zat.