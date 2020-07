Atalanta als ultieme ‘coronakampioen’, waarom niet?

Door Maarten Wijffels



Als alle landstitels in de topcompetities van Europa eind deze maand zijn vergeven, resteert er in augustus nog één vraag: wie wordt de ultieme ‘coronakampioen’? De winnaar dus van de Champions League die - net als de Europa League – dan wordt uitgespeeld. Onze tip na het zien van de loting vanmiddag: let in de CL op Atalanta! Die hebben op voorhand veel mee.



Een plek in de gunstige helft van het speelschema bijvoorbeeld. Als je de Champions Leagueloting als een tennisschema invult, strijden vanaf nu Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern, Juventus, Lyon, Napoli en Chelsea om één finaleplaats. En RB Leipzig, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Atalanta om de andere.



Daarnaast gaan alle rondes dit jaar zoals bekend in één wedstrijd. In plaats van vijf wedstrijden pieken om de CL te winnen, kan het nu voor een underdog in drie. En alles is op neutraal terrein in lege stadions in Portugal. Dus voor Marten de Roon en Hans Hateboer niet de extra last van een gekkenhuis in Madrid of in de oorspronkelijke finalestad Istanboel.