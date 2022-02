Atalanta mede dankzij assists De Roon en Koopmeiners naar achtste finales Europa League

Atalanta was het seizoen in de Champions League begonnen, maar moest als nummer 3 achter Manchester United en Villarreal een stap terug doen. In de return in de tussenronde bleek de ploeg, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis en Teun Koopmeiners als invaller, opnieuw te sterk voor Olympiakos.