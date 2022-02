Atalanta met moeite voorbij Olympiakos

Video's Michael van Gerwen krijgt negendar­ter om de oren van sublieme Gerwyn Price, ook James Wade de klos

Michael van Gerwen heeft in de halve finales van speelavond drie van de Premier League of Darts een negendarter om de oren gekregen van Gerwyn Price. The Iceman, nummer één van de wereld, gooide in het Noord-Ierse Belfast de perfecte leg om op een 3-2 voorsprong te komen. Mighty Mike knokte zich vervolgens knap terug, maar verloor de partij met 6-5.

23:53