Atalanta veegt Everton van de mat, Depay scoort voor Lyon

Atalanta is in de Europa League uitstekend gestart tegen Everton. De Italiaanse club, de huidige nummer dertien van de Serie A, veegde met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis de ploeg van Ronald Koeman van de mat: 3-0.

Andrea Masiello, Alejandro Gómez en Bryan Cristante zorgden al voor rust voor de eindstand tegen de Engelse ploeg van doelman Maarten Stekelenburg. Vooral de goal van de Argentijn Gómez, een knal van afstand, was van grote schoonheid. Davy Klaassen viel in de tweede helft , waarin Everton ontsnapte aan een grotere nederlaag, in voor de Fransman Morgan Schneiderlin .

Hopen

Het is voor Koeman te hopen dat de leiding van Everton meer geduld heeft dan de beleidsmakers van Crystal Palace, die maandag na vier competitienederlagen al afscheid namen van Frank de Boer. Koeman zag deze zomer zijn spits Romelu Lukaku naar Manchester United vertrekken, maar mocht zijn selectie ook voor ruim 100 miljoen euro versterken.

Everton verloor zaterdag voor eigen publiek van Tottenham Hotspur (3-0) en heeft aan vier competitiewedstrijden slechts vier punten overgehouden. Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen Manchester United. Davy Klaassen kwam pas na ruim een uur in het veld als invaller voor Wayne Rooney. Bij Atalanta hadden Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats.

Depay

Bij het andere duel in de groep E, tussen Apollon Limassol en Olympique Lyon, leek Memphis Depay de grote man te worden. De voormalig PSV'er, begonnen in de basis, bracht de Fransen vlak na rust vanaf de strafschopstip op voorsprong maar in de blessuretijd maakt Limassol alsnog de 1-1 via Adrian Sardinero.