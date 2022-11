ATC’65-trainer Remie wordt nog in slaap gehouden

WK in Qatar nestelt zich in miljarden kostende arena’s: dit is wat je moet weten van de acht WK-stadions

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dat op zondag 20 november begint, wordt gespeeld in acht voetbalstadions. De bouw daarvan was omstreden, omdat gastarbeiders de werkzaamheden moesten verrichten onder erbarmelijke omstandigheden. Lees hier alle informatie over de locaties waar de in totaal 32 deelnemende landen hun wedstrijden afwerken.

