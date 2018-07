Athletic Bilbao strijkt neer in De Lutte

Oefenwedstrijden

De achtvoudig landskampioen van Spanje verblijft tot 29 juli in De Lutte. Tijdens het trainingskamp in Nederland speelt Athletic oefenwedstrijden tegen ADO Den Haag en het Duitse MSV Duisburg. Het duel tegen de Hagenezen wordt woensdag om 19.00 uur in De Lutte gespeeld. De wedstrijd tegen Duisburg wordt in Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gespeeld.