Atlético boos over handelswijze Barça bij transfer Griezmann

De gelimiteerde transfersom in het contract van Griezmann ging op 1 juli omlaag van 200 miljoen naar 120 miljoen euro. Toch wilde volgens Atlético Barça onderhandelen over de betalingsvoorwaarden.

Bovendien is de Madrileense club boos op Barcelona omdat de Catalanen rond de Champions League-wedstrijden tegen Juventus met de Franse spits hebben gesproken. ,,Dat schaadt de afspraken over wanneer spelers benaderd mogen worden. We zaten niet alleen in de Champions League maar ook in de titelrace met Barcelona. Dit heeft schade veroorzaakt aan de club en miljoenen fans”, aldus Atleti in een statement.