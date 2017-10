Atletico Madrid morst punten in eigen huis

Verstappen verbetert baanrecord en is snelste in laatste training

21:19 Na twee derde plaatsen op vrijdag, klokte Max Verstappen in de derde en laatste vrije training in Mexico de snelste tijd van allemaal. In zijn RB13 verpulverde hij het baanrecord op het Autódromo Hermanos Rodríguez: 1.17,113. Een goed teken met het oog op de kwalificatie, later vandaag.