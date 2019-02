Atlético Madrid wil Feyenoord achterna

In de Champions League is het nog nooit gebeurd dat een club de finale speelde op eigen terrein, dus Atlético aast op die primeur. In de voorloper van het toernooi, de Europa Cup 1, gebeurde het wel drie keer. Dan moeten we wel ver terug. In 1984 verloor AS Roma in eigen stad na strafschoppen van Liverpool. Nog langer geleden wonnen Real Madrid (1957, 2-0 tegen Fiorentina) en Internazionale (1965, 1-0 tegen Benfica) wel de belangrijkste Europese prijs in eigen stadion. Ten slotte is ook de finale van de Europa Cup 2 (het vroegere toernooi voor bekerwinnaars) een keer gewonnen door de gastheer. FC Barcelona klopte in 1982 Standard Luik in Camp Nou met 2-1.



De laatste keer dat een club een EC-finale in eigen land speelde (maar dus niet eigen stadion), was vorig jaar in de Europa League. Toen verloor het Franse Olympique Marseille in Lyon met 0-3 van… Atlético Madrid. In 2011 speelde Manchester United de finale van de Champions League eveneens in eigen land, maar ook dat was geen succes: Barcelona zegevierde op Wembley met 1-3.