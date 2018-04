Atlético treft Arsenal in halve finale Europa League

Fans FC Twente vrijgesproken na vechtpartij in AZ-stadion

12:22 ALMELO - Twee voetbalsupporters (47 en 34) uit Borne en Hengelo zijn vrijdag vrijgesproken van openlijke geweldpleging in vereniging tijdens de wedstrijd AZ - FC Twente in november 2017. Niet omdat ze zich niet met een opstootje bemoeiden, maar omdat ze dat volgens de rechtbank in Almelo zelfstandig deden.