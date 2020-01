ATP Cup: een nieuw en lucratief begin van het tennisseizoen

De tenniskalender is al overvol, maar toch is er een plekje gevonden voor een nieuw toernooi. De ATP Cup begint in de eerste week van 2020 en neemt de plaats in van de Hopman Cup. Bijna alle topspelers geven acte de présence , maar wat is er zo speciaal aan de ATP Cup en zitten de spelers er wel op te wachten?

Eerst even wat uitleg. Er doen 24 landen mee aan de ATP Cup, die in drie steden in Australië wordt georganiseerd: Brisbane, Perth en Sydney. Ze zijn toegelaten op basis van de positie op de wereldranglijst van hun beste mannelijke tennisser. Er zijn zes groepen van vier landen, waarvan de groepswinnaars samen met de twee beste runners-up doorgaan naar de kwartfinales in Sydney. Elk duel bestaat uit twee enkelspelen en een dubbelspel. Logischerwijs wint het land dat twee van de drie partijen weet te winnen het onderlinge duel. Een land moet minimaal drie en maximaal vijf spelers afvaardigen.



Alle tennissers uit de top tien zijn van de partij, behalve Roger Federer. De Zwitser was jarenlang een vaste klant bij de Hopman Cup, maar kiest er in 2020 voor om geen enkel toernooi te spelen voor de Australian Open. Dat heeft tot gevolg dat Zwitserland niet welkom is op de ATP Cup en haar plaats heeft moeten afstaan aan Bulgarije. Nederland is ook niet van de partij; Robin Haase (de beste Nederlander op de wereldranglijst, red.) stond op de uiterste inschrijfdatum (13 september 2019) te laag. Op dat moment waren er 19 ploegen zeker van deelname (de 18 beste landen en gastland Australië). Halverwege november werden de nummers 20 tot en met 24 toegevoegd aan het deelnemersveld.

Lees ook Bulgarije vervangt Zwitserland op ATP Cup Lees meer

Groepsverdeling:

• Groep A: Servië, Frankrijk, Zuid-Afrika en Chili

• Groep B: Spanje, Japan, Georgië en Uruguay

• Groep C: België, Groot-Brittannië, Bulgarije en Moldavië

• Groep D: Rusland, Italië, Verenigde Staten en Noorwegen

• Groep E: Oostenrijk, Kroatië, Argentinië en Polen

• Groep F: Duitsland, Griekenland, Canada en Australië



Kwartfinales:

• Winnaar Groep A tegen de laagste runner-up

• Winnaar Groep D tegen winnaar Groep E

• Winnaar Groep C tegen winnaar Groep F

• Winnaar Groep B tegen de beste runner-up



Halve finales:

• Winnaar A/Runner Up tegen winnaar D/E

• Winnaar C/F tegen winnaar B/runner-up

De ATP Cup heeft verdacht veel weg van de Davis Cup. Het grootste verschil zit vooral in het kwalificatiesysteem: voor de Davis Cup speel je kwalificatiewedstrijden, terwijl plaatsing voor de ATP Cup dus op basis van ranking gaat.

Punten en prijzengeld

De organisatie wil het publiek vooral laten geloven dat de spelers spelen voor de eer van hun land, maar ook het prijzengeld en punten voor de wereldranglijst zorgen voor extra motivatie. Als een tennisser een wedstrijd wint, dan hangt het aantal verdiende punten af van hoe hoog de verslagen speler op de wereldranglijst staat. Een overwinning op een speler uit de top tien in de groepsfase levert 75 punten op, terwijl een zege op iemand buiten de top honderd 'slechts’ goed is voor 20 punten. Winst in de kwartfinales varieert van 120 tot 25 punten, in de halve finales 180 tot 35 punten en winst in de finale is goed voor 250 tot 50 punten. Als een speler alle individuele partijen weet te winnen mag hij 750 punten bijschrijven. In het dubbelspel valt er maximaal 250 punten te verdienen.

Volledig scherm Hier is het allemaal om te doen. © Getty Images

Het prijzengeld bedraagt in totaal zo'n 13,5 miljoen euro. Dat is vijf miljoen euro minder dan in de Davis Cup. Lucratief is deelname zeker, want de ATP Cup deelt ook startgeld uit. Deelname voor de captains (de best geplaatste spelers van een land) is al goed voor minimaal 75.000 dollar, oplopend tot 250.000 dollar voor de drie hoogstgeplaatste spelers. Ook de nummers twee van een land krijgen startgeld. Roberto Bautista-Agut (de nummer 9 van de wereld) krijgt bijvoorbeeld al 200.000 dollar.

Spanje topfavoriet

Op Federer na zijn alle grote namen van de partij. Andy Murray stond ook op de deelnemerslijst, maar de captain van Groot-Brittannië (toegelaten op basis van een beschermde ranking) heeft wegens een blessure afgezegd. Rafael Nadal is wel van de partij. Amper anderhalve maand geleden won hij met Spanje voor eigen publiek de Davis Cup. In Australië hoopt hij zijn land naar de eerste ATP Cup-overwinning te gidsen.



Rusland (Medvedev en Catsjanov), Duitsland (Zverev), Servië (Djokovic) en gastland Australië (Kyrgios) behoren tot de outsiders. De spelers zijn enthousiast over het nieuwe toernooi, al klinken er ook geluiden dat de kalender al vol genoeg is. ,,Ik denk dat het een mooie manier is om het seizoen af te trappen", vindt Djokovic. ,,We spelen vooral individuele partijen en amper in teamverband. Het is leuk om samen je land te vertegenwoordigen. Ik denk dat de ATP Cup een groot succes kan gaan worden.”



,,Het is echt een toernooi van en voor de spelers", legt Jamie Murray, de broer van Andy, uit. Murray maakt deel uit van de spelersbond. ,,We hebben er drie jaar aan gewerkt om het mogelijk te maken. Het is een mooie manier om het tennisseizoen af te trappen. Het was ook niet moeilijk om de topspelers te strikken, want iedereen wil na een rust- en trainingsperiode wedstrijdritme opdoen voor de Australian Open. Het wordt een groot succes.”



De ATP Cup gaat vrijdag 3 januari van start en duurt in totaal tien dagen.