ATP Finals: Nadal verslaat Tsitsipas en plaatst zich voor laatste vier

De eindstand stond na 2 uur en 5 minuten op het scorebord. Voor Nadal (34) was het zijn zesde overwinning in zijn zevende partij tegen Tsitsipas.

Nadal liet in de eerste set twee breakkansen liggen in de zevende game. In de negende game moest Tsitsipas wel zijn service inleveren waarna Nadal in zijn eigen opslagbeurt zijn eerste setpunt benutte.

Ook de tweede set ging lang gelijk op. In de tiende game liet Nadal een dubbele fout noteren op het tweede setpoint van Tsitsipas waardoor de stand op 1-1 kwam. In de derde set leverden beide spelers meteen hun eerste servicegame in waarna de Griek in zijn eigen beurt opnieuw in de fout ging. Daarna was er voor hem geen redden meer aan.