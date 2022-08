Audi bevestigt: ‘Wij doen in 2026 mee in de Formule 1, racen zit in ons DNA’

F1-president Stefano Domenicali toonde zich logischerwijs enorm in zijn nopjes met het nieuws. ,,Ik ben dolblij dat we Audi als iconisch merk, pionier en technologische innovator mogen verwelkomen. Dit is een grote dag voor de sport. Deze reis is jaren terug ingezet met veel discussies en compromissen en komt nu tot leven met dit nieuws. De entree van Audi laat zien dat Formule 1 sportief en qua technologie nog altijd leidend is.”



Hoofd technische ontwikkeling bij Audi Oliver Hoffmann benadrukte dat Audi keihard aan de bak moet. ,,Het is geen lange weg meer naar 2026, daarom is het fijn dat de bevestiging er nu is, want we moeten keihard aan het werk. Helemaal op nul beginnen, met een totaal nieuwe powertrain. Maar we hebben al veel ervaring met elektrische motoren, dus ik ben er vrij zeker van dat we er straks gewoon zullen staan als we er moeten staan.”