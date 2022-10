Audi vanaf 2026 motorleverancier van Sauber in Formule 1

Autofabrikant Audi zet zijn entree in de Formule 1 door met het Zwitserse Sauber, dat nu onder de naam Alfa Romeo actief is in de koningsklasse. Het Duitse automerk, onderdeel van Volkswagen, neemt ook een belang in Sauber Motorsport. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, maakten de partijen niet bekend.