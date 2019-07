Augsburg wil Van Drongelen, NAC-talent tekent bij ManUnited

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

NAC-talent Hardley naar Manchester United

En weer raakt NAC een pareltje uit de jeugdopleiding kwijt. Niet aan Ajax, PSV of Feyenoord, zoals steeds vaker het geval is, maar aan Manchester United. De 16-jarige Björn Hardley heeft een driejarig contract getekend bij de Engelse topclub, dat bevestigen direct betrokkenen. Hardley is na Tommy van Butselaar, beiden geboren en getogen in Breda, de tweede speler van NAC onder 17 die vertrekt. Spits Van Butselaar verbond zich onlangs voor drie seizoenen aan FC Utrecht, middenvelder Hardley zoekt het hogerop bij Manchester United. (Yadran Blanco)

Augsburg wil Van Drongelen

Rick van Drongelen keert mogelijk terug naar de Bundesliga. De 20-jarige ex-Spartaan, die een jaar geleden met HSV degradeerde, kan naar FC Augsburg. De club van Jeffrey Gouweleeuw (ex-Heerenveen en AZ) heeft volgens Bild maar liefst acht miljoen euro over voor de centrale verdediger.

Volledig scherm Rick van Drongelen. © BSR Agency

Ziyech haalt neus op voor Sevilla

Hakim Ziyech blijft vooralsnog trouw aan Ajax. De 26-jarige middenvelder, die momenteel met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup in Egypte, ziet niets in een overgang naar Sevilla. Zo lang Ziyech niet weg is in Amsterdam, zo lang zit Steven Bergwijn in de wachtkamer. Lees hier meer.

Inter heeft Godin binnen

Oranje-international Stefan de Vrij krijgt flinke concurrentie bij Inter. De Italiaanse club bevestigde vanmorgen de komst van Diego Godin van Atlético Madrid. De Uruguayaan meldde eerder al de Madrileense club te verlaten. Ook Antoine Griezmann, Juanfran en Filipe Luís keerden Atlético de rug toe. Godin (33), die negen seizoenen speelde voor Atlético, tekende een contract voor drie seizoenen in MIlaan. Hij stapte in 2010 over van Villarreal naar de tweede club van Madrid.

Willem II doet gooi naar Dauda

Volledig scherm Mohamed Dauda (midden) in duel met Frenkie de Jong. © BSR Agency Volgens de Ghanese voetbalsite Ghana Soccer is Willem II de belangrijkste kandidaat om Mohamed Dauda voor een seizoen te huren van Anderlecht. De aanvaller uit Ghana, sinds afgelopen winter verhuurd aan Vitesse, keerde in principe terug naar Brussel, maar Dauda komt vrijwel zeker onder Vincent Kompany ook niet aan spelen toe. Mocht Anderlecht opnieuw besluiten om Dauda een seizoen uit te lenen, is Willem II een belangrijke gegadigde. Ook Vitesse is nog in beeld. In België heeft Dauda nog een contract tot de zomer van 2021.