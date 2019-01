Australian Open in gevaar voor Zverev

Zverev (21) hield zijn potje tegen de Australiër Marc Polmans daardoor al snel voor gezien. De winnaar van tien ATP-titels strandde vorig jaar op de Australian Open in de derde ronde. De Duitser begint komende week in Melbourne tegen de Sloveen Aljaz Bedene.



Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, oefende donderdag in de Margaret Court Arena tegen Andy Murray. Bij een stand van 6-1 4-1 staakten ze de ongelijke strijd. Murray, vijfvoudig finalist in Melbourne, is op de weg terug na een slepende heupblessure. De Brit ontbrak daardoor vorig jaar in Melbourne. Djokovic, al zes keer de beste op de Australian Open, won de laatste twee grandslamtoernooien (Wimbledon en US Open). De Serviër treft een qualifier in de eerste ronde, Murray neemt het op tegen Roberto Bautista Agut.