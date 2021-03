Australian Open-sensatie Karatsev pakt in Dubai eerste titel

De 27-jarige Karatsev baarde vorige maand opzien door op de Australian Open door te dringen tot de halve finales. Hij maakte in Melbourne zijn debuut op een grandslamtoernooi. In Dubai versloeg hij bij de laatste vier al de als tweede geplaatste Andrej Roeblev, om vervolgens in ‘straight sets’ de titel veilig te stellen.



Karatsev is de opvolger van Novak Djokovic, die dit jaar niet meedeed in Dubai. Roger Federer gaf na zijn terugkeer in Doha de voorkeur aan een trainingsperiode en Rafael Nadal legde het aanbod van een wildcard naast zich neer.



Door zijn zege maakt Karatsev vanaf maandag deel uit van de mondiale top 30.