Australian Open vraagteken voor Murray na nieuwe blessure

Murray kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon door de heupblessure niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij speelde in november wel demonstratiepartij tegen Roger Federer, en vorige week verscheen hij ook in Abu Dhabi op de baan voor een korte partij tegen de Spanjaard Roberto Bautista-Agut.

De pijn is echter nog steeds niet weg. Murray was vandaag niet in staat te trainen, en liet de organisatie van het toernooi weten niet te spelen. Murray, de nummer zestien van de wereld, zou het donderdag opnemen tegen de Amerikaan Ryan Harrison.



Of Murray over twee weken mee kan doen aan de Australian Open is nog onduidelijk.