Australian Open-winnares Kenin passeert Bertens op wereldranglijst

Ilse Pluimers uit Enter tevreden met veertiende plek op WK veldrijden

12:55 DÜBENDORF – Ilse Pluimers uit Enter is veertiende geworden op het allereerste wereldkampioenschap veldrijden voor junior-vrouwen in het Zwitserse Dübendorf. De Europees kampioene op de weg in deze categorie startte op de achterste rij in een veld van vijftig rensters.