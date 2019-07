Australische tenniskampioen McNamara (64) overleden

Nummer drie De gele droom van Kruijswijk leeft voort

7:20 Na de pittige etappes in de Pyreneeën is duidelijk: Steven Kruijswijk (32) behoort tot de besten bergop en heeft nog altijd het geel in zicht. Alleen de aanvallen van Thibaut Pinot zijn de kopman van Jumbo-Visma vooralsnog te machtig. Daarnaast hijgt de concurrentie hem flink in de nek.