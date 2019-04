Australische tennissters ten koste van Wit-Rusland naar finale Fed Cup

Australië treft in de finale de winnaar van de confrontatie tussen Frankrijk en Roemenië. In Rouen is de stand gelijk: 1-1. Australië won de Fed Cup al zeven keer, maar voor het laatst was dat in 1974, 45 jaar geleden.



Ashleigh Barty was de uitblinker in de Australische ploeg. Zij haalde de drie punten binnen. De nummer 9 van de wereld begon met een zege op Viktoria Azarenka (7-6 (2) 6-3) en vervolgde met winst op Arina Sabalenka (6-2 6-2) in het enkelspel. Nadat Azarenka een tik uitdeelde aan Samantha Stosur (6-1 6-1) en de stand op 2-2 bracht, moest het dubbelspel uitsluitsel geven. Barty en Stosur hadden drie sets nodig om zich te ontdoen van Azarenka en Sabalenka (7-5 3-6 6-2) en de eindstand op 3-2 te zetten.