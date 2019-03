Autopech voor Vaanhold uit Haaksbergen bij rentree als ploegleider

Twee jaar na zijn afscheid van de wielersport zat Han Vaanhold afgelopen zaterdag toch weer achter het stuur van de ploegleiderswagen. Als ploegleider van de Achterhoek/Twentse formatie Sensa-Kanjers voor Kanjers. De 47ste editie van de Dorpenomloop Drenthe, een vrije wielerklassieker over diverse keienstroken, was zijn eerste koers. Maar na nog geen 60 afgelegde kilometers zat de wedstrijd er al weer op voor Vaanhold. „Autopech, de koppeling was kapot. In ruim 25 jaar ploegleiderschap heb ik dit nog niet eerder meegemaakt.”

Een grote teleurstelling voor met name Vaanhold, die nog eens drie mensen in zijn auto had en zich vooraf had verheugd op een mooie koersdag. „Ik kon niet meer schakelen, het was over en uit. We stonden ergens in de middle of nowhere in het Drentse landschap. In de hele wijde omgeving was niets te zien.”