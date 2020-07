Autosportfederatie doneert 1 miljoen euro voor diversiteit

Tukker Viscaal net buiten de punten in voorpro­gram­ma Verstappen

10:51 SPIELBERG - Bent Viscaal is er bij de start van het raceseizoen net niet in geslaagd zich in de punten te rijden. De coureur uit Albergen werd zondagmorgenin het Oostenrijkse Spielberg elfde in de sprintrace. Die klassering pakte hij ook een dag eerder al in de hoofdrace van de Formule 3.