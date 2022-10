Auw! Eric Dier krijgt kanonschot recht in zijn gezicht

Thibaut Courtois klaagt na Gouden Bal-verkiezing: ‘Keepers worden over het hoofd gezien’

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois vindt na zijn zevende plaats in de Gouden Bal-verkiezing dat er te weinig rekening wordt gehouden met keepers. ,,Ik had geen beter seizoen kunnen hebben, vooral met mijn reddingen in de Champions League. Als keeper kun je niet meer doen.’’

18 oktober