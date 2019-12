Axel Witsel weken uitgeschakeld na val in huis

De Belg moest een operatie ondergaan in het ziekenhuis en komt tot de winterstop niet meer in actie. Dortmund maakte niet bekend wat er precies is gebeurd, alleen dat Witsel ten val kwam. De 30-jarige Rode Duivel is een vaste waarde bij Dortmund, dat in de Duitse competitie op de derde plaats staat. In dertien competitieduels tekende Witsel voor drie doelpunten. In de Champions League deed hij alle groepswedstrijden van begin tot eind mee.



Dortmund speelt dit kalenderjaar nog vier keer. De ploeg van trainer Lucien Favre ontvangt dinsdag Slavia Praag. Dortmund strijdt met Internazionale om de tweede plaats achter FC Barcelona in groep F van de Champions League. In de Bundesliga speelt de ploeg zonder Witsel nog tegen Mainz, RB Leipzig en Hoffenheim.