AZ beleeft probleemloze avond in Sarajevo en klopt Tuzla City met ruime cijfers

Het was al snel te zien dat het spel van de Bosnische opponent zich in eigen huis net als in Alkmaar liet kenmerken door snoeiharde tackles en stevige body-checks. Het past bij het spel van de Bosniërs die zich ook na de nederlaag in Nederland ver terug wensten te trekken in het eigen strafschopgebied met hun reuzen van verdedigers.