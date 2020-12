AZ bij zege op Rijeka zeker van volgende ronde Europa League

PSG opent onderhande­lin­gen met Neymar en Mbappé

9 december De Franse kampioen Paris Saint-Germain gaat er alles aan doen om de twee sterspelers Neymar en Kylian Mbappé voor de club te behouden. Dat verzekerde voorzitter Nasser Al-Khelaifi na de royale overwinning tegen Basaksehir (5-1) in de Champions League, goed voor de eindzege in poule H. Neymar scoorde drie keer in dat duel en Mbappé bracht twee treffers op zijn naam.