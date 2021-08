AZ-coach Jansen kijkt uit naar terugkeer Karlsson: ‘We spelen wel veel kansen bij elkaar’

AZ-trainer Pascal Jansen vindt dat het niet benutten van kansen momenteel het grootste euvel is van zijn ploeg. De Alkmaarse club verloor in Schotland van Celtic (2-0) en wat blijft hangen zijn de twee grote kansen die zijn ploeg niet wist te benutten. Vangelis Pavlidis en Thijs Oosting misten die kansen.

,,In Alkmaar moeten we er volgende week voor zorgen dat we wel die eerste goal maken. Dan wordt het nog spannend. Met deze 2-0 stand terwijl uitdoelpunten niet meer dubbel tellen kan je zeggen dat het nu echt rust is.”

De omstandigheden waren volgens Jansen top geweest in Glasgow. ,,Het was een mooie tegenstander die zeker ook goede fases heeft gehad maar de dynamiek was in de tweede helft toch wel in ons voordeel. We hebben ook kunnen laten zien dat we onder die druk uit hebben kunnen spelen. Ik heb ook gezien dat de tegenstander er na zeventig minuten wel doorheen zat. Maar ik had natuurlijk liever gezien dat het 1-0 was gebleven.”

Aanvoerder Teun Koopmeiners mocht tegen Celtic weer starten vanaf het begin. Transferperikelen zorgden ervoor dat hij afgelopen weekend tegen RKC nog bankzitter was. ,,Maar ik heb gekeken naar wat wij als team nodig hebben en wat we tegen RKC hebben gebracht. Zo heb ik besloten dat ik Koopmeiners en ook Midtsjø nodig had. Teun is fitter dan Midtsjø, dat hebben we vandaag ook kunnen zien.”

Jansen prijst zich gelukkig dat hij in Alkmaar weer kan beschikken over Jesper Karlsson. De Zweed was geschorst in Glasgow. ,,We weten dat hij een goal kan maken. Met dat in het achterhoofd heb ik er vertrouwen in. Zorgen maken vind ik een groot woord. We spelen wel veel kansen bij elkaar.”

