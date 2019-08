AZ-coach Slot: We weten wat we kunnen verwachten

Vooralsnog mist Slot in Oekraïne derhalve alleen Ferdy Druijff. De aanvaller is ziek in Alkmaar achtergebleven. ,,Verder ziet alles er goed uit”, aldus de coach, die zijn elftal zondag het eerste duel in de eredivisie ruim van Fortuna Sittard zag winnen (4-0). ,,We hebben een prima voorbereiding achter de rug. Marioepol is een lastige tegenstander. Maar we weten wat we kunnen verwachten.”



Als bekend speelt AZ zonder Guus Til, die is vertrokken naar Spartak Moskou.