AZ-fans wel welkom in Brussel voor EL-duel met Antwerp

Haase grijpt naast plek in de kwartfina­le in Wins­ton-Sa­lem

22:56 Het is Robin Haase niet gelukt om de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem, de laatste test voor de US Open. In de derde ronde ging de Nederlander in twee sets onderuit tegen de als veertiende geplaatste John Millman: 6-3, 6-4.