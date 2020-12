AZ kan Napoli voor tweede keer verslaan

Koeman wil geschiede­nis schrijven met Barcelona: ‘Als iedereen fit is, hebben we echt een geweldige ploeg’

7:21 Trainer Ronald Koeman was na de onbedreigde overwinning van Barcelona bij Ferencváros (0-3) dik tevreden. Voor de Spaanse grootmacht was het de vijfde groepszege op rij in de Champions League.