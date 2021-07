AZ legt Bruno Martins Indi voor vier jaar vast

Haase niet naar kwartfina­le dubbelspel op Wimbledon

19:20 Het is Robin Haase niet gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van het mannendubbelspel op Wimbledon. Samen met de Kazach Andrej Goloebev was hij kansloos tegen de Italiaan Simone Bolelli en Maximo Gonzalez uit Argentinië. In een uur en 41 minuten werd het 6-3, 6-3, 6-2.