AZ meldt acht nieuwe besmettingen: Europa League-duel bij Napoli gaat door

Dat laat de Alkmaarse club weten op de eigen website. AZ heeft overleg gehad met de KNVB, GGD en UEFA en het besluit is genomen dat de wedstrijd doorgaat, tenzij de lokale autoriteiten dit verbieden. AZ reist woensdag met een zeventienkoppige selectie af naar Italië. Deze selectie wordt woensdagochtend bekendgemaakt.

Afgelopen vrijdag meldde AZ al negen coronabesmettingen, waarvan vier spelers van de eerste selectie. Daarvan zijn er inmiddels drie negatief getest. Ook waren er twee spelers van Jong AZ en drie medewerkers van de club uit Alkmaar besmet. AZ is op dit moment aan het inventariseren wat de omvang is van de besmettingen en kan nog niks melden over het aantal positieve tests. De club staat in nauw contact met de KNVB, GGD en de UEFA.



AZ staat tiende in de Eredivisie na vier opeenvolgende gelijke spelen tegen PEC Zwolle (1-1), Fortuna Sittard (3-3), Sparta (4-4) en VVV-Venlo (2-2). In de laatste drie wedstrijden werd steeds een ruime voorsprong verspeeld.



Wethouder

De wethouder Sport in Napels wilde dat Napoli - AZ wordt uitgesteld vanwege de corona-uitbraak in Alkmaar. Dat is alleen niet een beslissing die hij of de gemeente Napels kan nemen. Dat moet de plaatselijke GGD (ASL) doen. ASL nam onlangs al zo’n beslissing rondom Juventus - Napoli, maar de club uit Napels werd gestraft met een 3-0 nederlaag door de Italiaanse voetbalbond omdat het voor het advies zelf al besloot niet af te reizen naar Turijn.

In de regio Campanië, waar Napels de hoofdstad van is, is momenteel ook een zware tweede coronagolf. In het voorjaar werd het zuiden van Italië nog redelijk gespaard, al was daar toen ook vrijwel alles wekenlang dicht. Scholen zijn dicht en horeca hebben een avondklok.