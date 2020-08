AZ ontsnapt tegen Viktoria Plzen door goals Koopmeiners en Gudmundsson

Voorronde Champions LeagueAZ is een stapje dichterbij de groepsfase van de Champions League gekomen door een zwaarbevochten zege op Viktoria Plzen: 3-1. Teun Koopmeiners maakte in minuut 95 gelijk vanaf elf meter, waarna invaller Albert Gudmundsson in de verlenging twee keer scoorde.

AZ moet nu nog twee clubs verslaan. In de derde voorronde treft het op 15 of 16 september eerst Benfica, Dinamo Kiev of AA Gent in een enkel duel. Bij winst wacht daarna nog een play-off over twee duels. AZ is door de overwinning sowieso geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.



De nummer twee van Nederland moest heel diep gaan tegen Viktoria Plzen en voorzag aanvankelijk een vroege eliminatie in het kwalificatietoernooi voor de Champions League, maar kon zich uiteindelijk oprichten in de verlenging. De IJslandse invaller Albert Gudmundsson zorgde met twee treffers in de verlenging voor de winst. Het maakt dat AZ inmiddels een soort specialist is in Europese ontsnappingen, want dit lukte vorig jaar ook al tegen Royal Antwerp en Partizan Belgrado.

Lees ook Play PREMIUM Waarom vandaag óók de reputatie van AZ op het spel staat Lees meer

Volledig scherm Albert Gudmundsson en Teun Koopmeiners, de doelpuntenmakers bij AZ. © ANP AZ voetbalde voor de tientallen miljoenen startgeld in het surrealistische decor van het eigen stadion waar de hoofdtribune in de steigers staat en de wind vrij spel had in het nog verder dakloze onderkomen. Dat en de nul toeschouwers die bij het duel mochten zijn (interim-bondscoach Dwight Lodeweges mocht wel naar binnen) zorgden ervoor dat het maar moeilijk voor te stellen was dat de wedstrijd op woensdagmiddag er een was voor een plaats in het belangrijkste Europese clubtoernooi dat er is. Maar aan onder andere de opstelling van AZ-trainer Arne Slot liet de thuisploeg zien dat het hen menens was. Slot durfde het namelijk aan om met zowel Calvin Stengs als Ron Vlaar in de basis te beginnen.

Stengs nog erg onwennig

Stengs speelde geen wedstrijdminuut in de voorbereiding, Vlaar slechts enkelen. Maar voor de wedstrijd tegen Viktoria Plzen werden ze fit genoeg bevonden voor een basisplaats.

Stengs was nog onwennig en verloor veel ballen, Vlaar vocht duels op kracht uit met Plzen-spits Jean-David Beauguel die nog bij RKC speelde. Stengs moest zich na 63 minuten laten vervangen door Albert Gudmundsson, Vlaar ging even later naar de kant.

Na de matige voorbereiding speelde AZ in de eerste wedstrijd die er echt om gaat wat beter maar het euvel van de voorbereidingsperiode is nog niet verholpen. De ploeg creëert moeilijk uitgespeelde kansen. De eerste echt vlot lopende aanval werd vijf minuten voor rust genoteerd.

Toch kwam AZ in de tweede helft beter en sowieso minder voorzichtig uit de startblokken. Zo was er een vlammend schot van Oussama Idrissi, een kans voor Dani de Wit en een afgekeurd doelpunt van Myron Boadu. Met name op links begon het vorig seizoen zo fijn samenspelende duo Wijndal en Idrissi te draaien.

Dat leek lange tijd niet goed genoeg voor het felbegeerde ticket naar de Champions League, want een schot van David Limbersky in de 78ste minuut leek het einde van een droom te zijn. Maar supersub Ferdy Druijf, die vorig jaar ook al belangrijk was in de slotfase tegen Antwerp en Partizan Belgrado (twee goals in blessuretijd), was opnieuw de redder. Nu versierde hij een strafschop in de 94ste minuut. Eentje die door aanvoerder Teun Koopmeiners feilloos binnen werd geschoten, waarna Albert Gudmundsson (ingevallen voor Calvin Stengs) AZ met twee goals uiteindelijk naar de volgende ronde schoot.

AZ hoort op 1 september tegen wie het in de derde kwalificatieronde speelt. Daarna staat er nog een thuis -en een uitwedstrijd in de play-offs voor het toernooi op het programma.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.