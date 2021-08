AZ op bezoek bij Celtic voor plek in groepsfase Europa League

Thijs Nijeboer staat met dubbele gevoelens in het Almelose zand

16 augustus Almelo had het gisteren goed voor elkaar tijdens het afsluitende toernooi van de Eredivisie Beach: een fraaie zandpiste in hartje stad, goed gevulde tribunes en een lekker zomers zonnetje. Alleen jammer dat de wedstrijd samenviel met het EK in Wenen en de World Tour in Portugal.