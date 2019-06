AZ richt pijlen op Clasie, Cillessen naar Premier League

De transferperiode is geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Makélélé weg als trainer Eupen

Claude Makélélé zit komend seizoen niet meer op de bank als hoofdtrainer van Eupen. Hij blijft wel aan de club verbonden als ambassadeur voor sociale projecten. De 46-jarige Fransman had Eupen twee seizoenen onder zijn hoede. Met de Belgische club eindigde hij als vijftiende en deze jaargang als twaalfde in de hoogste klasse. Wie zijn opvolger wordt, is nog onbekend.

Volledig scherm Claude Makélélé. © BELGA

AZ ziet nog wél potentie in Clasie

AZ ziet in Jordy Clasie een versterking voor het komende seizoen. De Alkmaarders denken dat de zeventienvoudig international nog genoeg potentie heeft om van waarde te kunnen zijn voor de club die het afgelopen seizoen op de vierde plaats eindigde. Op het middenveld van de club was weer ruimte ontstaan door het onverwachte vertrek van Adam Maher die naar FC Utrecht vertrok.



De bijna 28-jarige Clasie kwam het afgelopen seizoen in bijna alle competitiewedstrijden in actie voor Feyenoord. Desondanks lijkt er voor hem geen toekomst in Rotterdam. Hij was gehuurd van Southampton. Bij de Premier Leagueclub staat hij nog onder contract tot en met 2020. Clasie wil per se in Nederland blijven voetballen.

Volledig scherm Jordy Clasie. © Pim Ras Fotografie

Lukaku akkoord met Internazionale

Persoonlijk heeft Romelu Lukaku al zijn ja-woord gegeven aan Internazionale, meldt La Gazzetta dello Sport. De Belg zou ruim 8 miljoen euro per jaar verdienen bij zijn nieuwe club. De 26-jarige spits staat bovenaan het lijstje van de nieuwe trainer Antonio Conte. Nu moeten Manchester United en Internazionale er nog uit komen. De Red Devils houden vast aan de kleine 80 miljoen euro.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © BSR Agency

Cillessen mogelijk naar Premier League

Doelman Jasper Cillessen heeft de keuze uit drie clubs uit de Premier League, schrijft de Spaanse krant Sport. West Ham United, Everton en mogelijk ook Manchester United (indien David de Gea vertrekt) hebben interesse in hem. FC Barcelona wil graag iets meer dan twintig miljoen euro ontvangen voor Cillessen, die graag wil vertrekken omdat hij meer wil spelen. Ook Valencia heeft interesse in de 30-jarige keeper, maar dan zal eerst doelman Neto moeten worden verkocht. Eerder ketste een transfer naar Benfica af, omdat FC Barcelona de geboden twaalf miljoen euro veel te weinig zou vinden.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © BSR Agency

Goossens verlengt bij ADO

John Goossens blijft bij ADO Den Haag spelen. De 30-jarige middenvelder gaat zijn contract in de hofstad met twee jaar verlengen. Goossens voetbalt sinds afgelopen zomer bij ADO. Daarvoor was hij onder meer actief in India, Roemenië en de Verenigde Staten. Van 2012 tot 2014 speelde Goossens, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, bij Feyenoord.

Lampard terug op het oude nest

De miljoenen die Chelsea ontvangt voor vertrekkend trainer Maurizio Sarri (Juventus) zal de Londense club volgens de Sky Sports investeren in een oude bekende: Frank Lampard. De clublegende staat nu aan het roer bij Derby County, waarmee hij promotie naar de Premier League misliep na de dubbele nederlaag tegen Aston Villa in de finale van de play-offs. Zo keert Lampard mogelijk na vijf jaar terug op het oude nest.

Volledig scherm Frank Lampard, manager van Derby County. © BSR Agency

Allegri neemt een sabbatical

Oud-trainer Massimiliano Allegri van Juventus neemt na zijn vertrek bij de landskampioen van Italië een jaartje rust. Hij wil graag zijn batterij opladen voordat hij weer terugkeert binnen het trainersgilde. ,,Ik wil graag meer tijd besteden aan mijn privéleven”, tekende de BBC op uit zijn mond bij een evenement in Milaan. ,,De afgelopen zestien jaar voelden als een centrifuge.”

Volledig scherm Oud-trainer Massimiliano Allegri van Juventus. © REUTERS

Sarri naar Juventus

Trainer Maurizio Sarri maakt de overstap van Chelsea naar Juventus. De Londense club en de landskampioen van Italië zijn het eens geworden over een overgang van de Italiaanse coach, meldt de BBC. Naar verwachting worden vrijdag alle formaliteiten afgerond. Juve betaalt ongeveer 7,5 miljoen euro voor de diensten van Sarri.



Het verblijf van de 60-jarige trainer in de Premier League blijft zo beperkt tot één seizoen. Na succesvolle jaren bij Napoli tekende Sarri vorige zomer bij Chelsea. De ‘Blues’ eindigden onder zijn leiding op de derde plaats in de Premier League en veroverden de Europa League door Arsenal in de finale te verslaan (4-1).



Sarri had al aangegeven dat hij met heimwee kampt. ,,Voor ons Italianen is de roep van thuis altijd heel sterk. Het is een zwaar jaar geweest. Ik begin te voelen dat mijn vrienden, familie en bejaarde ouders op grote afstand zijn.”



Bij Juventus volgt hij Massimiliano Allegri op. Sarri hoopt dat de fanatieke fans van Napoli geen probleem hebben met zijn overgang naar de grote rivaal.

Volledig scherm Maurizio Sarri. © BSR Agency

Vlap op weg naar Italië

Volledig scherm Michel Vlap. © BSR Agency Michel Vlap is dicht bij een overgang naar Atalanta. De club van internationals Marten de Roon en Hans Hateboer zou volgens Italiaanse media 3,5 miljoen euro betalen voor de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen.



Atalanta, dat zich plaatste voor de groepsfase van de Champions League, is al langer geïnteresseerd in de blonde Fries. Afgelopen seizoen scoorde Vlap liefst 17 keer en was hij ook verantwoordelijk voor 6 assists.



Heerenveen wilde in eerste instantie 4 miljoen euro hebben voor de creatieve aanvallende middenvelder. Volgens Tuttomercatoweb zijn Atalanta en de Friese eredivisieclub eruit en scheidt alleen een medische keuring Vlap nog van een transfer naar Italië.

Aaron Wan-Bissaka wil naar United

Volgens Sky Sports ziet Aaron Wan-Bissaka een overgang naar Manchester United wel zitten. Crystal Palace wil de 21-jarige rechtsback echter niet zomaar laten gaan. United heeft al een eerste bod van 45 miljoen euro gedaan op Wan-Bissaka, maar daar haalde men in Londen de neus voor op. Naar verluidt hangt er een prijskaartje van bijna 80 miljoen euro om de nek van de jonge Engelse verdediger.



Wan-Bissaka doorliep de hele jeugdopleiding bij Crystal Palace, en heeft daar nog een contract tot medio 2022.

Volledig scherm Aaron Wan-Bissaka. © BSR Agency