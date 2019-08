AZ stuit op Oekraïense muur: ‘Ze zakten wel héél erg ver in’

,,We hebben echt heel vaak op doel geschoten”, vult Owen Wijndal aan. De 19-jarige verdediger is zeker niet content met het doelpuntlijke gelijkspel in Odessa. „Het ontbrak aan geluk. Hoewel je geluk natuurlijk ook kunt afdwingen. Iets beter schieten, ja.”



Wijndal constateerde daarentegen wel dat AZ veel kansen wist af te dwingen. ,,We bleven verdedigend gewoon ’goed staan’ en ons werk doen. Dat zullen we volgende week ook weer moeten doen. En dan moeten wij thuis gewoon van deze ploeg winnen.‘’



AZ moet zondag weer aan de bak in de eredivisie, uit om 14.30 uur tegen RKC Waalwijk. Donderdag volgt de return in eigen huis tegen FC Marioepol.