AZ treft 40-jarige oude bekende tegen Jablonec

Die tegenstander is voor de Alkmaarders vrij onbekend maar per toeval kon AZ de opponent al vroeg in kaart brengen: in de voorbereiding op het voorrondeduel met Celtic kwam de ploeg ook al voorbij. Zowel AZ als Jablonec speelden in die voorronde voor de Europa League namelijk tegen de Schotse club. Beide ploegen verloren. ,,Maar zo hebben we ze wel al in actie gezien”, zo zei AZ-trainer Pascal Jansen vanmiddag voorafgaand aan het Conference League-duel. ,,En daarin hebben we kunnen zien dat Jablonec een stugge en fysiek sterke ploeg is. Misschien wel typisch Tsjechisch. We zullen weer extra op moeten letten bij spelhervattingen.” Juist door spelhervattingen liet AZ zich dit seizoen zo vaak verrassen.

Jansen noemt zijn eigen ploeg niet zomaar favoriet. ,,We zitten niet in een fase dat alles even makkelijk gaat dus daar blijf ik van weg.” De sfeer bij AZ is wel beter na de 5-0 zege op Go Ahead Eagles van afgelopen zondag, zo zei aanvoerder Owen Wijndal vanmiddag: ,,Er zijn meer lachende gezichten op de training te zien.” Het is nog de vraag of Wijndal de negentig minuten vol kan maken tegen de Tsjechen. Tegen Go Ahead ging de linksback nog voortijdig naar de kant. Na de blessure is Wijndal nog niet topfit.



Tegen Jablonec heeft Jansen ook weer de beschikking over Jordy Clasie die de laatste twee competitiewedstrijden was geschorst. Jansen zal een keuze moeten maken op het middenveld tussen Jordy Clasie en Tijjani Reijnders. Timo Letschert is weer teruggekeerd in de selectie na zijn disciplinaire schorsing. De verdediger weigerde vorige week met de bus naar Alkmaar me te reizen na zijn vroege wissel tegen FC Twente.



In het eigen stadion moet AZ het tegenvallende gelijkspel in de uitwedstrijd tegen het Deense Randers weg zien te poetsen. Tegenstander Jablonec won juist het eerste duel van het Roemeense Cluj.