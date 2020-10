AZ verrast en haalt Martins Indi terug naar Nederland

PODCAST ‘Het is op Deadline Day rustig bij FC Twente, dat is wel eens anders geweest’

16:18 ENSCHEDE/ALMELO - Het is vandaag de laatste dag van de transfermarkt en normaal is dat een dag vol zenuwachtige spelers, zaakwaarnemers en clubs. Hoe zit dat bij FC Twente en Heracles? Daarom op deadlineday een extra Podcast van De Ballen Verstand. Gaat er nog wat gebeuren in Enschede of Almelo of durven Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde de balans al op te maken?