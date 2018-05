Azarenka al klaar op Roland Garros, Kvitova met moeite verder

Wawrinka, finalist van vorig jaar, ligt er in Parijs al uit

14:45 Roland Garros is voor Stan Wawrinka alweer voorbij voor het toernooi in Parijs goed en wel is begonnen. De Zwitserse finalist van 2017 verloor vanmiddag in vijf sets (2-6, 6-3, 6-4, 6-7, 6-3) van de Spaanjaard Guillermo García-López.